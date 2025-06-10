ФАС признала HeadHunter доминирующим на рынке поиска работы, проводится проверка — глава ведомства

По данным ведомства, доля компании на рынке поиска работы составляет около 57%. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе одного из публичных мероприятий.

"Мы провели оценку рынка сервисов по поиску работы. Там и "Авито" появилось на этом рынке, есть и Superjob, "Зарплата.ру", HeadHunter. Работая на этом рынке, мы установили, что HeadHunter занимает доминирующее положение с долей порядка 57%. Это не значит, что есть нарушения. Доминирующее положение не означает наличие нарушений, но у нас было достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка", - сказал глава службы.

По его словам, в связи с поступающими обращениями от конкурентов и работодателей, ведомство уже инициировало внеплановую проверку в отношении сервиса. Основной задачей проверки станет выявление возможных злоупотреблений доминирующим положением, включая неравные условия для участников рынка, ограничение конкуренции и другие нарушения антимонопольного законодательства.

Справка Клерк.ру ООО «Хэдхантер» (ИНН 7718620740, ОГРН 1067761906805) — один из лидеров онлайн-рекрутинга в России. Выручка компании в 2023 году составила 26,9 млрд ₽, чистая прибыль — 14,9 млрд ₽. По предварительным данным за 2024 год, выручка выросла до 36 млрд ₽, а прибыль — до 27 млрд ₽. Генеральный директор — Дмитрий Сергиенков. Юридический адрес — г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10.

Отметим, что HeadHunter остается одним из крупнейших цифровых рекрутинговых платформ в России и за её пределами. Сервис предоставляет услуги как соискателям, так и компаниям, помогая в подборе персонала и организации трудоустройства.

Представители HeadHunter пока не комментировали информацию о начале проверки. В пресс-службе компании сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации и готовы сотрудничать с регулятором.

Эксперты отмечают, что признание компании доминирующей может повлечь за собой более строгий контроль со стороны ФАС, а также возможные изменения в политике ценообразования и условиях взаимодействия с клиентами и партнёрами.

Продолжение истории ожидается.

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