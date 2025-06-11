ФНС: с возмещения за коммуналку нужно платить налог на УСН

Если ИП на упрощенке сдает помещение в аренду и получает возмещение за коммунальные расходы, эти суммы не освобождены от налога.

В чате ФНС задали вопрос: ИП на УСН 6% сдает помещение в аренду. По договору арендатор перечисляет ИП на расчетный счет арендную плату и сумму возмещения расходов арендодателя по коммунальным услугам. Должен ли ИП платить налог 6% с платежей арендатора по возмещению расходов на ЖКУ.

Налоговики ответили, что должен.

Налогоплательщик на упрощенке учитывает доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК, и внереализационные доходы, определяемые по со ст. 250 НК.

«Не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ. Суммы возмещения коммунальных платежей, поступающие арендодателю от арендатора, в статье 251 НК не поименованы», —написали инспекторы.

Соответственно, суммы возмещения за коммуналку учитываются при определении объекта налогообложения по УСН. Такие же разъяснения давал Минфин в письмах от 28.09.2017 № 03-11-06/2/62954, от 15.01.2020 № 03-11-11/1091.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь, заполнять уведомление по ЕНП и новые декларации по УСН и НДС. Узнаете, как рассчитывать НДС по разным ставкам, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С и работу с онлайн-кассами.

Только до понедельника, 16 июня, вы можете купить курс вне подписки Клерк.Премиум за 3 500 руб.

Купить курс

После праздников онлайн-курс можно будет купить только в составе Клерк.Премиум.