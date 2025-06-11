Эксперт научит работать с персональными данными так, чтобы не получить штрафы
Помимо подачи уведомления в Роскомнадзор как оператора персональных данных, у оператора должен быть пакет документов, регулирующих работу с персданными.
На вебинаре «Персональные данные в 2025 году: новые требования, уведомления и штрафы» мы расскажем о том, что еще должно быть обязательно у оператора данных. Он состоится 16 июня в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре обсудим:
1. Кто считается оператором персональных данных в 2025 году.
2. Обязательные документы для работы с персданными — что проверить в своей компании.
3. Пошаговая инструкция: подача уведомления в Роскомнадзор без ошибок.
4. Локализация данных и трансграничная передача: как работать с иностранными сервисами.
5. Сайты, cookie и сбор данных: как привести в соответствие с законом.
6. Ответственность за нарушения:
Административные штрафы (новые размеры).
Уголовные риски для руководителей.
7. Разбор реальных кейсов и ответы на вопросы.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 16 июня в 11:00 мск!
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