Доступ к личному кабинету для ведения воинского учета дают только полномочному сотруднику

Для доступа к ЛК понадобится приложение КриптоПро. Зайти в личный кабинет сможет только уполномоченный сотрудник.

На сайте реестрповесток.рф можно получить доступ к личному кабинету юрлица. Зайти в него можно только через браузеры Яндекс или Chromium GOST. Также нужно установить приложение КриптоПро версии CSP 5.0 R2 и выше с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Личный кабинет для ведения воинского учета в организациях доступен компаниям, которые обязаны вести воинский учет в соответствии с законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Он нужен для своевременной и оперативной отправки сведений в военкоматы в электронном виде.

Как получить доступ к личному кабинету:

авторизоваться на сайте;

нужна подтвержденная учетная запись организации;

доступ предоставляется только сотруднику, наделенному полномочиями по ведению воинского учета в компании.

Комментарий от Анзора: Для входа в личный кабинет по воинскому учету вам понадобятся: браузер времен Холодной войны, приложение КриптоПро версии «танк», сертификат на бумажной бересте, и, желательно, шаман. Зайти может только «уполномоченный сотрудник», то есть тот, кто не сбежал, когда его назначили ответственным. Кто такой Анзор, можно прочитать тут.