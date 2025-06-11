ЦОК Общая ОК 12.06 Мобильный (2)
Налог на прибыль

Списанная кредиторская задолженность облагается налогом на прибыль

Если обязательства перед кредиторами списали, это считается внереализационным доходом.

Списание сумм кредиторской задолженности (обязательств перед кредиторами) в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям учитывается как внереализационный доход в целях налога на прибыль организаций. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2025 № 03-03-07/42786.

В п. 18 ст. 250 НК списание сумм кредиторки/обязательств перед кредиторами в связи с истечением срока давности или по другим основаниям прямо указано как вид внереализационного дохода.

Соответственно, такие суммы подлежат обложению налогом на прибыль.

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