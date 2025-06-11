Списанная кредиторская задолженность облагается налогом на прибыль

Если обязательства перед кредиторами списали, это считается внереализационным доходом.

Списание сумм кредиторской задолженности (обязательств перед кредиторами) в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям учитывается как внереализационный доход в целях налога на прибыль организаций. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2025 № 03-03-07/42786.

В п. 18 ст. 250 НК списание сумм кредиторки/обязательств перед кредиторами в связи с истечением срока давности или по другим основаниям прямо указано как вид внереализационного дохода.

Соответственно, такие суммы подлежат обложению налогом на прибыль.

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