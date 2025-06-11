Срочные переводы по реквизитам теперь занимают 20 минут, а не сутки

Чтобы не ждать перевод в течение одного рабочего дня, Т-Банк запустил сервис, который перечислит деньги по реквизитам всего за 20 минут.

Т-Банк запустил «Срочные переводы по реквизитам». Этот сервис позволяет быстро отправлять платежи по реквизитам как физлицам, так и компаниям.

Сейчас переводы по реквизитам в другие банки занимают в среднем один рабочий день. Тогда как срочные переводы от Т-Банка зачислятся в срок до 20 минут.

«Часто бывают ситуации, когда нужно отправить крупную сумму и день в день подтвердить платеж, например, за квартиру или автомобиль. Мы устранили главную боль — длительное ожидание зачисления, которое могло сорвать важные сделки», — сказал вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.

Сервис можно найти в мобильном приложении Т-Банка в разделе «Платежи» — «Переводы» — «По реквизитам». Затем выбрать счет, с которого нужно перевести деньги, ввести сумму перевода, подключить услугу «Срочный перевод» и нажать «Перевести».

Услуга срочного перевода платная — 199 рублей за одну операцию.

После перевода средств по реквизитам в мобильном приложении Т-Банка сразу формируется платежное поручение. Это позволяет клиенту оперативно подтвердить сделку — как для юридических, так и физических лиц.

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