ФСБ задержала главу филиала Россельхозбанка

Руководителя банка подозревают в нелегальном переводе 2,4 млн евро за границу. Предполагается, что он сделал это, превысив свои должностные полномочия.

Сотрудники ФСБ задержали директора филиала Россельхозбанка в городе Орел. Его подозревают в выводе за рубеж 2,4 млн евро.

Банкир знал о корпоративном сговоре своего клиента ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», но все равно организовал перевод 2,4 млн евро по фиктивному контракту. Деньги должна была получить компания, зарегистрированная в Сингапуре.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий», — сказали в ФСБ.

Ущерб Россельхозбанк оценили в 167,7 млн рублей. Задержанного заключили под стражу.

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