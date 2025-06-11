ФСБ задержала главу филиала Россельхозбанка
Сотрудники ФСБ задержали директора филиала Россельхозбанка в городе Орел. Его подозревают в выводе за рубеж 2,4 млн евро.
Банкир знал о корпоративном сговоре своего клиента ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», но все равно организовал перевод 2,4 млн евро по фиктивному контракту. Деньги должна была получить компания, зарегистрированная в Сингапуре.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий», — сказали в ФСБ.
Ущерб Россельхозбанк оценили в 167,7 млн рублей. Задержанного заключили под стражу.
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Комментарии3
ФИО есть у этого директора?
скорее есть, но оно вам зачем?
да мне все равно
статья странная
вроде и есть информация, а вроде и нет
потом же вдруг на слуху, будем знать кто это
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