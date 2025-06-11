В Госдуме предложили давать льготы по налогу на прибыль за трудоустройство ветеранов боевых действий
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве региональных властей устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для компаний, если в их штате не меньше 20% сотрудников — ветераны боевых действий.
«Возможность применения пониженной налоговой ставки позволит таким организациям снизить налоговую нагрузку и компенсировать дополнительные расходы, связанные с мерами социальной поддержки сотрудников-ветеранов, включая медицинскую помощь, психологическую поддержку и профессиональное переобучение», — сказано в пояснительной записке.
Основная задача проекта — помочь ветеранам боевых действий с трудовой и социальной адаптацией.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
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