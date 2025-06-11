В Госдуме предложили давать льготы по налогу на прибыль за трудоустройство ветеранов боевых действий

Деньги, которые работодатель сэкономит при приеме на работу ветеранов боевых действий, можно направить на психологическую поддержку и профессиональное обучение таких сотрудников.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве региональных властей устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для компаний, если в их штате не меньше 20% сотрудников — ветераны боевых действий.

«Возможность применения пониженной налоговой ставки позволит таким организациям снизить налоговую нагрузку и компенсировать дополнительные расходы, связанные с мерами социальной поддержки сотрудников-ветеранов, включая медицинскую помощь, психологическую поддержку и профессиональное переобучение», — сказано в пояснительной записке.

Основная задача проекта — помочь ветеранам боевых действий с трудовой и социальной адаптацией.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

С 9 мая 2025 года заработал электронный реестр воинского учета для организаций, и теперь у каждой организации есть обязанность подавать сведения через личный кабинет в электронном виде. Узнайте больше о работе в личном кабинете на бесплатном вебинаре «Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат». Он состоится 24 июня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Реестр воинского учета. Состав данных реестра. Какие сведения можно передавать через Реестр. Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат. Порядок отправки сведений через Реестр.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 24 июня в 15:00 мск!