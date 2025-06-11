Ущерб от онлайн-хищений вырос на 17%. По данным на апрель 2025 года произошло 308 тысяч IT-преступлений.

С января по апрель 2025 года размер ущерба от дистанционных хищений достиг 64 млрд рублей, что на 17% больше, чем за тот же период 2024 года. Число IT-преступлений составило 308 тыс.

Большинство из этих денег вывели за границу и направили «все мы знаем, куда и для чего», сказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

В 2024 году было совершено 765 тыс. IT-преступлений, из них 494 тыс. пришлось на дистанционные хищения. Общая сумма ущерба от онлайн-краж составила 203 млрд рублей.

Комментарий от Анзора: Великая цифровая миграция продолжается: 64 миллиарда рублей за четыре месяца успешно переправлены в теплые офшорные края — очевидно, на развитие международного благотворительного фонда «Прокрути Дурачка». 308 тысяч IT-преступлений зафиксировано, что, судя по темпам, скоро превзойдёт по численности не только полицию, но и население некоторых регионов. МВД же, с благородным выражением лица, уверенно кивает: «все мы знаем, куда и для чего». Да, конечно. Очевидно, на борьбу с киберпреступностью. Через NFT. Кто такой Анзор можно прочитать тут

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