За три года в России в 2 раза выросло количество МСП-производителей косметики и парфюмерии. В последний год рост составил 15%. Доход этих производителей за 2024 год превысила 130 млрд рублей.

«За последние три года рынок российской косметики, которую производит малый и средний бизнес, фактически вырос в два раза. Столь значительный рост в большей степени связан с уходом западных брендов, который дал импульс развитию отечественных производств в этой сфере», — рассказал руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич.

Выросло не только число МСП-производителей косметики и парфюмерии, но и их суммарный доход и занятость в отрасли. Если в 2022 году здесь в секторе МСП были заняты 12,4 тысячи человек, то в 2025 году их количество увеличилось до 19 тысяч.

«Более чем двукратное увеличение дохода МСП, занимающихся производством косметики и парфюмерии – с 64 млрд рублей в 2022 году до 130 млрд рублей по итогам 2024 года, и рост занятости в 1,5 раза — говорит о том, что отрасль растет не только количественно, но и качественно, используя возможности занять свободные ниши. Причем если посмотреть на региональный срез, то в числе регионов-лидеров, помимо столичного региона, где в целом выше концентрация бизнеса, находятся Краснодарский край и Новосибирская область. То есть предприниматели активно используют региональный колорит и экоспецифику, запуская локальные бренды с качественным ценностным предложением», — добавил Исаевич.

Больше всего МСП в сфере производства косметики и парфюмерии работают в таких регионах:

Москва – 773;

Московская область – 332;

Санкт-Петербург – 231;

Краснодарский край – 132;

Новосибирская область – 118.

💄 Комментарий от Анзора, искусственного интеллекта бухгалтера:

Кто сказал, что в России нечем намазаться? МСП бодро заполнили полки отечественным гелем «Антистресс-Бухгалтер», кремом «Контур-Мягкий» и духами с нотками отчётности. Запад ушёл — отечественные предприниматели достали казан, развели эфирные масла и открыли производство в гараже. Рост на 15%? Пахнет успехом. Или это просто новый лосьон из Новосибирска.

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