Минэнерго выступает против введения запрета на майнинг

Ведомство считает, что нужно точечно менять нормативную базу. Проблемы энергодефицита запретом не решить.

Министерство энергетики хочет избежать запрета на майнинг криптовалюты в некоторых регионах России. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Согласно решению правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, обсуждение введения запрета на майнинг в Забайкальском крае и Бурятии отложили на два месяца.

«Мы считаем, что нужно более точечно нормативную базу менять. Просто запрет ни к чему не приводит. Нужно регуляторику более точно настраивать», — сказал Евгений Грабчак.

Он поддержал решение Карелии и Пензенской области, которые отозвали предложение о запрете майнинга на территории регионов.

«Для любых действий должны быть предпосылки. Можно взять и запрет везде ввести. Зачем? Для чего? Проблемы [энергодефицита] Карелии и Пензы не решишь запретом», — считает замминистра энергетики.

Минэнерго готовит стимулирующие меры по привлечению майнеров в энергопрофицитные регионы, добавил он.

Список регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 до 15 марта 2031 года, утвержден постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1869.

Запрет ввели в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Также майнинг запретили на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления.