Как заполнить раздел 1 формы 6-НДФЛ за полугодие 2025: важные уточнения

В раздел 1 расчета 6-НДФЛ включают налог, который удержали и должны были перечислить с 1 апреля по 30 июня 2025 года. При этом по каждому КБК заполняется отдельный лист.

Так нужно проверять строки:

Строка 6-НДФЛ Как заполнить 020 — сумма доходов Соответствует общей сумме начисленного дохода за отчетный период. Сравните с данными расчетных регистров. Строки 021 - 026 Налог с разбивкой по шести срокам уплаты: с 1 по 22 и с 23 по 31 число каждого месяца Строка 030 НДФЛ, который вы вернули физлицам (если ранее была допущена ошибка и налоговый агент излишне удержал налог, то его нужно вернуть физлицу) Строки 031-036 Заполняют также по шести периодам

Важно, что в 6-НДФЛ за полугодие:

включается — зарплата за вторую половину марта 2025, выплаченная в апреле 2025, а также исчисленный/удержанный/подлежащий перечислению НДФЛ;

не отражаются — з арплата за вторую половину июня, выплаченная в июле 2025, а также НДФЛ с нее.

Про эти нюансы в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» напомнила Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», внешний финдиректор компаний, руководитель оренбургского подразделения ФАБА «ПлатинУМ», владелец лицензированной онлайн-школы для бухгалтеров и финдиректоров «Школа бизнеса ЮлБи», автор блогов.

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