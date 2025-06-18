Как заполнить раздел 1 формы 6-НДФЛ за полугодие 2025: важные уточнения
Так нужно проверять строки:
Строка 6-НДФЛ
Как заполнить
020 — сумма доходов
Соответствует общей сумме начисленного дохода за отчетный период. Сравните с данными расчетных регистров.
Строки 021 - 026
Налог с разбивкой по шести срокам уплаты: с 1 по 22 и с 23 по 31 число каждого месяца
Строка 030
НДФЛ, который вы вернули физлицам (если ранее была допущена ошибка и налоговый агент излишне удержал налог, то его нужно вернуть физлицу)
Строки 031-036
Заполняют также по шести периодам
Важно, что в 6-НДФЛ за полугодие:
включается — зарплата за вторую половину марта 2025, выплаченная в апреле 2025, а также исчисленный/удержанный/подлежащий перечислению НДФЛ;
не отражаются — з
арплата за вторую половину июня, выплаченная в июле 2025, а также НДФЛ с нее.
Про эти нюансы в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» напомнила Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», внешний финдиректор компаний, руководитель оренбургского подразделения ФАБА «ПлатинУМ», владелец лицензированной онлайн-школы для бухгалтеров и финдиректоров «Школа бизнеса ЮлБи», автор блогов.
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