Какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета: таблица и сроки
Через личный кабинет юрлица на сайте реестрповесток.рф можно отправить ряд отчетов. Для большинства из них предусмотрены точные сроки отправки.
Список сотрудников, подлежащих воинскому учету, отправляют раз в год, но по согласованию с военкоматом.
Вид сведений
Срок отправки
О приеме на работу, увольнении, зачислении в образовательную организацию (отчислении)
До 5 дней
Изменения сведений о сотрудниках, необходимых для ведения воинского учета
До 5 дней
Сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
До 3 дней
Ежегодное предоставление списка граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в год достижения ими 17 лет
Ежегодно, до 1 ноября
Ежегодное предоставление списка сотрудников/обучающихся в организации, подлежащих воинскому учету
Ежегодно, по согласованию с военкоматом
Ранее мы писали, что доступ к ЛК для ведения воинского учета дают только полномочному сотруднику.
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