Какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета: таблица и сроки

Отчетность отправляют в сроки, предусмотренные законом. Отправку списка военнообязанных сотрудников нужно согласовывать с военкоматом.

Через личный кабинет юрлица на сайте реестрповесток.рф можно отправить ряд отчетов. Для большинства из них предусмотрены точные сроки отправки.

Список сотрудников, подлежащих воинскому учету, отправляют раз в год, но по согласованию с военкоматом.

Вид сведений Срок отправки О приеме на работу, увольнении, зачислении в образовательную организацию (отчислении) До 5 дней Изменения сведений о сотрудниках, необходимых для ведения воинского учета До 5 дней Сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете До 3 дней Ежегодное предоставление списка граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в год достижения ими 17 лет Ежегодно, до 1 ноября Ежегодное предоставление списка сотрудников/обучающихся в организации, подлежащих воинскому учету Ежегодно, по согласованию с военкоматом

Ранее мы писали, что доступ к ЛК для ведения воинского учета дают только полномочному сотруднику.

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