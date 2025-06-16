Если срочный трудовой договор истекает в период беременности – его нужно продлить
Все срочные трудовые договоры, которые истекают во время беременности, продляют до конца беременности или декретного отпуска. Исключение – если на работу вернулся основной сотрудник.
Срочный трудовой договор, который истекает в период беременности работницы, необходимо продлить, пишет Роструд
Это касается всех срочных трудовых договоров, кроме заключенного на время отсутствия основного работника.
Срок продления — до окончания беременности или отпуска по беременности и родам, если его оформили.
Для продления трудового договора нужно:
заявление сотрудницы — с просьбой продлить договор до окончания беременности;
медицинская справка, подтверждающая беременность.
Медсправку работодатель может запрашивать не чаще чем раз в 3 месяца.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.
Начать дискуссию