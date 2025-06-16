Если срочный трудовой договор истекает в период беременности – его нужно продлить

Все срочные трудовые договоры, которые истекают во время беременности, продляют до конца беременности или декретного отпуска. Исключение – если на работу вернулся основной сотрудник.

Срочный трудовой договор, который истекает в период беременности работницы, необходимо продлить, пишет Роструд

Это касается всех срочных трудовых договоров, кроме заключенного на время отсутствия основного работника.

Срок продления — до окончания беременности или отпуска по беременности и родам, если его оформили.

Для продления трудового договора нужно:

заявление сотрудницы — с просьбой продлить договор до окончания беременности;

медицинская справка, подтверждающая беременность.

Медсправку работодатель может запрашивать не чаще чем раз в 3 месяца.

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