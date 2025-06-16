Минфин: для налога на прибыль расходы на покупку у самозанятого нужно подтверждать чеками от него

Если чека от плательщика НПД нет – расходы учесть нельзя.

Минфин разъяснил условия и порядок признания расходов для целей налога на прибыль при покупке товаров (работ, услуг) у плательщиков НПД.

В письме от 04.04.2025 № 03-11-06/33357 ведомство напоминает, что документально подтвержденные расходы – это затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством.

Подтвердить расходы нужно в том периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денег.

Конечного перечня документов, которые подтверждают расходы, НК не устанавливает.

Исходя из ч. 8 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, плательщики налога на прибыль не учитывают расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у самозанятых, если те не сформировали чек. То есть для учета расходов при определении базы по налогу на прибыль обязательно нужен чек, сформированный плательщиком НПД в приложении «Мой налог» или другим способом.

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