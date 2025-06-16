Число экспортеров-МСП выросло в 1,5 раза

В России работает более 60 тыс. экспортеров-МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте за пять лет выросла более чем в 2,5 раза и составила 23%.

За последние два года число малых и средний предприятий, которые занимаются экспортом, возросло в 1,5 раза. Сейчас им занимаются 16% компаний малого бизнеса.

Об этом говорится в исследовании ПСБ, «Опоры России» и НАФИ. Его провели при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).

В России сейчас работает свыше 60 тыс. экспортеров в секторе МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2019 года увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла 23%.

Российские предприниматели экспортируют продукты питания, товары легкой промышленности и технологическую продукцию, рассказала руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

«В число востребованных пищевых продуктов входят мука, крупы, растительные масла, фрукты, овощи. По линии легкой промышленности МСП поставляют на внешние рынки готовую одежду, текстиль (ткани, полотна), трикотаж, меховые изделия, изделия из кожи и обувь. В части технологий поставки также весьма разнообразны — от ПО и ИТ-услуг до инновационных разработок в области медицины, энергетики и сельского хозяйства», — отметила Жимерина.

Самое активное направление экспорта — страны ЕАЭС, в первую очередь, Беларусь. Частота поставок туда за два года выросла с 31% до 55%. Поставки в Казахстан за год сократились: с 57% до 46%.

Также растут поставки в Турцию, ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.

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