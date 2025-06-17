Кабмин утвердил параметры эксперимента по оценке качества работы организаций соцсферы

Россияне будут оценивать работу образовательных, медицинских и других организаций через Госуслуги.

Правительство запускает систему получения обратной связи от россиян. Для этого в 2025 году начнут эксперимент, который продлится до 31 декабря 2026, сообщается на сайте кабмина.

Постановление от 11 июня 2025 года № 882, утверждающее параметры эксперимента, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе эксперимента жители нескольких регионов после записи детей в детский сад или школу, посещения врача или занятия в спортивной секции будут получать электронную анкету. Там будут вопросы о процессе получения услуг, комфорте помещений, доброжелательности и компетентности работников организаций социальной сферы. Качество работы россияне оценят по 5-балльной шкале.

Перечень регионов-участников эксперимента Минтруд и Минцифры определят до 15 июля 2025 года.

Также к участию в эксперименте привлечены Минпросвещения, Минспорт, Минздрав, Минцифры, Минэкономразвития, СФР и ФОМС, а также федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, организации здравоохранения, школы и детские сады, физкультурно-спортивные организации.