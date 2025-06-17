Правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив

Кабмин выделил 20 млрд рублей Фонду развития промышленности. Деньги направят в 2025 году из резервного фонда на реализацию проектов в сфере импортозамещения, на модернизацию и расширение производства.

Эти средства позволят предоставить льготные займы 50 производителям, говорится на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение от 9 июня 2025 г. № 1499-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что реализация проектов поможет создать более 1 000 рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности.

По словам Мишустина, финансируемые государством проекты должны достигать целей, поставленных Президентом, в установленные сроки.

«Их результаты необходимы, в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие», – подчеркнул глава Правительства.

В рамках программы льготные займы получат предприятия, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производят продукцию, которая может заменить зарубежные аналоги.

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