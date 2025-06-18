При камералке и после нее могут запросить сведения по прямым и сложным разрывам по НДС

Налоговые вычеты по НДС выступают предметом как камерального, так и посткамерального налогового контроля.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый эксперт Михаил Мухин рассказал, что прямые разрывы при камеральной проверке (КНП) дают инспекторам возможность истребования у налогоплательщика пояснений (п. 3 ст. 88 НК) и документов (п. 8.1 ст. 88 НК).

При сложных разрыва в рамках КНП у налогоплательщика отсутствует фактическая возможность представлять пояснения и документы по операциям и сделкам, стороной которых он не является.

В любом случае, налоговая должна выявить действительного виновника разрыва.

Кстати, с 28 апреля 2025 ФНС ввела новый временный формат пояснений к декларации НДС.