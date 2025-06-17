Инструкция: как передать сведения через ЛК воинского учета

Файл с ошибками не примут, отправку данных придется повторить.

Чтобы передать сведения в военкомат через личный кабинет по ведению воинского учета на сайте реестрповесток.рф, сначала нужно зайти туда через Госуслуги.

Следующие шаги такие:

Подготовить файл-csv с данными в соответствии с форматом в личном кабинете организации. Убедиться, что все данные в файле введены правильно. Выбрать необходимый вид сведений и загрузить файл. Следить за статусом приема.

Если в файле будут ошибки, реестр не примет данные, и выгрузку сведений придется повторить.

Ранее мы писали, какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета.

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