Инструкция: как передать сведения через ЛК воинского учета
Чтобы передать сведения в военкомат через личный кабинет по ведению воинского учета на сайте реестрповесток.рф, сначала нужно зайти туда через Госуслуги.
Следующие шаги такие:
Подготовить файл-csv с данными в соответствии с форматом в личном кабинете организации.
Убедиться, что все данные в файле введены правильно.
Выбрать необходимый вид сведений и загрузить файл.
Следить за статусом приема.
Если в файле будут ошибки, реестр не примет данные, и выгрузку сведений придется повторить.
Ранее мы писали, какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета.
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