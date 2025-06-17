Внедрение системы наставничества – право работодателя, а не обязанность

Даже в бюджетном учреждении работодатель не обязан внедрять систему наставничества.

Внедрение системы наставничества является правом, а не обязанностью работодателя, уточнила Онлайнинспекция.рф.

Это касается в том числе бюджетных учреждений.

Так, согласно ч. 1 ст. 351.8 ТК, наставничество – это выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве или на рабочем месте по полученной профессии, специальности.

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