Российским туристическим платформам дадут приоритет перед западными агрегаторами

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что туристическая отрасль – один из самых ярких примеров импортозамещения.

«Иностранные компании ушли из страны и бросили российских пользователей. В то же время наши туристические агрегаторы подставили плечо и стали уверенно расти. На сегодня они обеспечивают рынок услугами полностью. В таком контексте считаю недопустимым, чтобы зарубежные компании легко вернулись на наш рынок и снова пытались его монополизировать. Сейчас необходимо сохранить приоритет за надежными российскими компаниями даже при попытках возвращения зарубежных конкурентов», — резюмировал Боярский.

Представители Правительства выделили успех реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подключены все регионы РФ и на ближайшие три года им будет выделено только на создание новых туристических маршрутов, навигацию и инфоцентры – 27 млрд рублей. Главная задача, поставленная руководителям на местах, — раскрыть местный колорит.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что «потенциал роста рынка внутреннего туризма большой, туристов хватит на всех. Но на первый план в конкуренции выходит умение грамотно, нестандартно подать свои местные особенности, колорит и фишки».

Несмотря на прогресс, отрасль сталкивается с проблемами в цифровом пространстве: верификацией информации, цифровым неравенством участников на глобальных и региональных платформах, безопасностью платежных систем.

В ходе дискуссии участники пришли к мнению, что туристической отрасли нужен отдельный закон, регулирующий деятельность цифровых платформ, в котором будут закреплены задачи, функции, права и обязанности всех участников рынка туризма (т. е. отдельно от закона о платформенной экономике). Это станет шагом к исполнению поручения Президента по созданию единой федеральной цифровой платформы в туризме, – заключил председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков пояснил, что в основе единой цифровой платформы будут публичная информация из госреестров гостиниц, туроператоров, пляжей, которые получили официальную сертификацию, а значит объект соответствует требованиям по классификации. Любой путешественник сможет уточнить, есть ли продавец в госреестрах. Также на сервисе планируется размещение событийного календаря туристических мероприятий регионов.

Каждый второй российский турист сегодня сам организует свой отдых. Мировой тренд – до 80% туристов подбирают и покупают тур продукты самостоятельно, используя туристические платформы.

По оценке директора Ассоциации турагрегаторов Александра Брагина, специфика отрасли в более сложных цепочках взаимодействия участников, чем в маркетплейсах. Также у турагрегаторов вызывает настороженность обязательство разрабатывать и контролировать стандарты выполнения услуг физлицами, которые могут быть экскурсоводами, владельцами гостевых домов и арендных квартир.

Брагин отметил, что российские турагрегаторы в основе своей являются «информационными витринами», получают комиссионное вознаграждение, не продавая потребителям собственных услуг.

«Нельзя заставлять агрегаторов отвечать за качество оказания услуг всех поставщиков: отелей, авиакомпаний, гидов, так как у них нет механизма контроля за этими процессами. Рейтингование поставщиков услуг на платформах, отзывы потребителей как раз и являются внедренным и популярным механизмом потребительского контроля», – уточнил Александр Брагин.

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заметил, что цифровые платформы стремятся уйти в серую зону из-за сложности с налогообложением. Есть примеры несправедливых условий сотрудничества между турплатформами и поставщиками услуг: гостиницами, гидами и др. Есть много кейсов, когда крупные доминирующие приложения в тех или иных регионах России не заинтересованы в развитии определенных сфер туризма, которым очень сложно выйти на потребителя. И игроки небольшого масштаба вынуждены самостоятельно разрабатывать сайты, системы бронирования.