Налогоплательщики новых регионов представили более 31 тыс. деклараций 3-НДФЛ

30 апреля 2025 завершилась декларационная кампания по доходам россиян за 2024 год. В результате налогоплательщики новых регионов представили более 31 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ, из которых 92% представлены в электронном виде. Об этом сообщает ТГ-канал ФНС по новым регионам.

Так, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей задекларировали полученный доход от продажи имущества, долей в уставном капитале, сдачи имущества в аренду или получения в дар, а также доход, полученный от зарубежных источников и выигрышей в лотерею. Также отчитались ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты и другие лица.

Из общего числа деклараций более 10,7 тыс. подали для получения налоговых вычетов. Еще 1 134 человека воспользовались упрощенным порядком получения вычетов без подачи декларации.