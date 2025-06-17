💳 Депутаты ужесточили наказание для дропперов

За участие в кражах денег со счетов, сокрытие таких случаев, обналичивание и легализацию ввели уголовную ответственность.

17 июня 2025 года Годсума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов. Теперь людям, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов, грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

К ответственности будут привлекать не только тех, кто совершает нарушения с использованием электронных кошельков и пластиковых карт, но и тех, кто за вознаграждение передает карту третьим лицам. За это предусмотрено до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счету или карту другому человеку либо совершившему операции по его указанию, грозит до трех лет лишения свободы.

«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что раньше дропперов к ответственности не привлекали. Теперь ответственность настигнет всех, кто будет передавать свою карту для проводки денежных средств по просьбе мошенников, подчеркнул Володин.