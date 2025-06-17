Родственников мигрантов, которые совершили преступление в России, предлагают высылать из страны

Депутаты «Справедливой России — За правду» внесут инициативу на рассмотрение.

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление в РФ. Об этом сообщил автор инициативы, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Предлагается ужесточить миграционное законодательство и начать выдворение из России родственников мигрантов, которые нарушили российские законы.

«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Миронов считает, что нарушение российских законов мигрантами свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. А их родственники знают, какой образ жизни ведут их близкие.

«За это должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в Россию», — уверен депутат.

Оплачивать депортацию государство не будет: каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор. В случае необходимости эти средства пойдут на оплату выдворения родственников нарушителей российских законов, пояснил Миронов.