💬 Мошенники крадут аккаунты блогеров через комментарии с оскорблениями

На странице такого «хейтера» будет ссылка на другую соцсеть: если перейти по ней, логин и пароль могут украсть.

Мошенники используют новый способ для кражи аккаунтов начинающих блогеров: злоумышленники оставляют комментарии с оскорблениями, привлекая внимание к своему профилю, где размещена ссылка для выманивания данных.

Об этом рассказали РИА Новости эксперты компании «Солар».

«В рамках еще одной схемы начинающим блогерам могут писать комментарии к постам с оскорблениями. Однако если зайти на страничку "хейтера", в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть — если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ», — рассказали в компании.

Это не единственная схема взлома личных данных. Мошенники стали проводить розыгрыши от имени известных блогеров. Потенциальной жертве предлагают вычислить местонахождение приза, чтобы получить его в офлайн. Для этого на сайте изображены несколько коробочек.

Ничего не подозревающий пользователь может забрать подарок с последней попытки. Но для этого ему предлагают отправить ссылку своим друзьям в соцсетях и ввести данные банковской карты для оплаты «комиссии». После этого все деньги достаются мошенникам, а «победитель» остается без денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют установить антивирусное ПО для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак. Также рекомендуется пользоваться исключительно официальными ресурсами и не предоставлять личные данные на подозрительных сайтах или в ходе телефонных разговоров с незнакомыми людьми.