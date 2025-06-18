Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение
В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2024 № А06-1066/2022 арбитры поддержали налоговиков, поскольку:
сумма компенсаций составила значительную часть фонда оплаты труда;
доказательств фактического наличия в собственности сотрудников
имущества, по которому выплачивались компенсации, не было
представлено (в данном споре это лодки, моторы, снасти, рыболовецкие костюмы);
расчет компенсации зависел от результатов работы;
размер компенсации не зависел от количества использованного
имущества.
Также арбитры указали, что затраты должны быть экономически обоснованными и подтвержденными реальными фактами, свидетельствующими, что они понесены для выполнения трудовой функции.
На этот налоговый спор в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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