Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение

Налоговый орган доначислил НДФЛ, начислил пени и штраф, сделав вывод о занижении налоговой базы путем невключения в нее выплаченных компенсаций за использование личного имущества работников.

В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2024 № А06-1066/2022 арбитры поддержали налоговиков, поскольку:

сумма компенсаций составила значительную часть фонда оплаты труда;

доказательств фактического наличия в собственности сотрудников имущества, по которому выплачивались компенсации, не было представлено (в данном споре это лодки, моторы, снасти, рыболовецкие костюмы);

расчет компенсации зависел от результатов работы;

размер компенсации не зависел от количества использованного имущества.

Также арбитры указали, что затраты должны быть экономически обоснованными и подтвержденными реальными фактами, свидетельствующими, что они понесены для выполнения трудовой функции.

На этот налоговый спор в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.