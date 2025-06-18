Среди самозанятых 48% — миллениалы, поколение 1981-1996 годов рождения

Плательщиками НПД чаще становятся мужчины, особенно среди молодежи. Число самозанятых в 2026 году достигнет 20 млн человек.

Среди самозанятых 48% составляют представители поколения Y (1981-1996 гг. рождения), говорится в исследовании ВТБ. Миллениалы ценят свободу и гибкий график, а онлайн-инструменты помогают им дистанционно вести дела.

29% самозанятых – поколение X, 1965-1980 годов рождения, еще 16% — поколение Z (1997-2010 гг.), а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – только 5%.

Самые старые плательщики НПД живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они – женщины старше 90 лет.

60% самозанятых – мужчины. Среди зумеров их еще больше – 64%. Среди бумеров разрыв меньше: 56% мужчин и 44% женщин. Это связано с тем, что женщины после выхода на пенсию ищут возможность дополнительного заработка и самореализации.

«Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Востребованность услуг самозанятых растет. Так, за первый квартал 2025 года объем выплат клиентов-МСП через сервис «Расчеты с самозанятыми» вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигн 2,3 млрд рублей. По итогам 2025 год ожидается аналогичный рост.