ЦОК ОК ОСНО 19.06 Мобильный
Эксклюзив
 Дробление бизнеса

Отказаться от дробления бизнеса можно и на выездной проверке, и за ее рамками

Отказ от дробления бизнеса бывает двух видов в зависимости от проведения выездной налоговой проверки.

Виды отказа от дробления можно подразделить на проводимые в рамках выездной проверки и вне ее. Об этом сказала на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП.

В рамках выездной налоговой проверки это:

  • консолидация отчетности;

  • ликвидация.

А вне рамок выездной проверки:

Вид отказа от дробления

Пояснение

Консолидация отчетности

Консолидировав показатели по группе лиц и определив налоговый режим исходя из них.

Если выполняются определенные условия, то к налогоплательщикам применяется амнистия (ч. 2 и 9 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Иные способы отказа от дробления бизнеса

Например — изменить структуру бизнеса и уйти от дробления.

Если налоговый орган проведет выездную проверку/проверки за 2025, 2026 гг. и не установит дробления, либо если не назначит выездные проверки за этот период, налогоплательщик подпадает под амнистию по ч. 5 или ч. 6 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Ликвидация

Если ранее по итогам налоговой проверки за 2022-2024 гг. у организации установили дробление, то при внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что она в процессе ликвидации, к ней применяется амнистия в порядке ч. 12 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум