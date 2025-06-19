Отказаться от дробления бизнеса можно и на выездной проверке, и за ее рамками
Виды отказа от дробления можно подразделить на проводимые в рамках выездной проверки и вне ее. Об этом сказала на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП.
В рамках выездной налоговой проверки это:
консолидация отчетности;
ликвидация.
А вне рамок выездной проверки:
Вид отказа от дробления
Пояснение
Консолидация отчетности
Консолидировав показатели по группе лиц и определив налоговый режим исходя из них.
Если выполняются определенные условия, то к налогоплательщикам применяется амнистия (ч. 2 и 9 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Иные способы отказа от дробления бизнеса
Например — изменить структуру бизнеса и уйти от дробления.
Если налоговый орган проведет выездную проверку/проверки за 2025, 2026 гг. и не установит дробления, либо если не назначит выездные проверки за этот период, налогоплательщик подпадает под амнистию по ч. 5 или ч. 6 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Ликвидация
Если ранее по итогам налоговой проверки за 2022-2024 гг. у организации установили дробление, то при внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что она в процессе ликвидации, к ней применяется амнистия в порядке ч. 12 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
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