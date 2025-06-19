При работе с маркетплейсами организация может подтвердить реальность сделок не только электронными документами из личного кабинета на портале маркетплейса, но и скриншотами его сайта.

Чтобы скриншрт имел силу доказательства, нужно указать на его распечатке (письмо ФНС № СА-4-7/5589 от 31.03.2016):

дату и время создания;

адрес интернет-страницы;

сведения о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана;

информацию о компьютере.

Мария Антонова, VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

Что скриншот с сайта маркетплейса доказывает реальность сделок селлера, подтверждает и судебная практика. Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита, преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела в пример два решения Арбитражного суда Московской области: