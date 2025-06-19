📷 Скриншот с сайта маркетплейса доказывает реальность сделок
Чтобы скриншрт имел силу доказательства, нужно указать на его распечатке (письмо ФНС № СА-4-7/5589 от 31.03.2016):
дату и время создания;
адрес интернет-страницы;
сведения о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана;
информацию о компьютере.
Что скриншот с сайта маркетплейса доказывает реальность сделок селлера, подтверждает и судебная практика. Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита, преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела в пример два решения Арбитражного суда Московской области:
от 16.02.2024 по делу № А41-91705/2023 (скриншоты о движении товаров и скриншоты о
статусе товаров, сформированные в программном обеспечении Wildberries);
от 26.09.2023 по делу № А41-15896/2023 (нотариально заверенные скриншоты сайта Wildberries).
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