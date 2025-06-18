РКН: в уведомлении об обработке персданных нужно выбрать только те действия, которые реально проводят с ними
У операторов персональных данных возникают трудности при заполнении поля «Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных».
Роскомнадзор объяснил, как правильно заполнить поле.
«Из перечня действий, указанных в требованиях ч. 3 ст. 3 закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”, необходимо выбрать только те действия, которые оператор непосредственно совершает с персональными данными», — пишет ведомство.
Чаще всего это — сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение.
Ранее Роскомнадзор пояснил, что в уведомлении об обработке персданных нужно перечислить категории физлиц и отношения с ними.
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