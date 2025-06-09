В уведомлении об обработке персданных нужно перечислить категории физлиц и отношения с ними – Роскомнадзор

РКН объяснил, как заполнить уведомление. Нельзя писать «и т. п.», «и другие» – нужно вписать все категории.

Роскомнадзор указал на частые ошибки при заполнении поля «Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются».

Операторы персданных используют фразы «и др.», «и т. п.», «другая информация», упоминают сторонних юридических лиц – это неправильно.

«Содержание поля вытекает из [поля] “Цель обработки персональных данных”. Необходимо указывать категории физических лиц и виды отношений с ними. Под видами отношений могут пониматься трудовые, гражданско-правовые, договорные отношения, отношения в целях исполнения закона или любого другого нормативно-правового акта, регламентирующего обработку персональных данных согласно сфере деятельности юридического лица (ИП)», — указывает РКН.

Например:

физические лица — заказчики; пассажиры; налогоплательщики; работники образовательного учреждения (колледжа, техникума), учащиеся, их родители; государственные гражданские служащие; обслуживающий персонал;

лица, состоящие в трудовых отношениях с учреждением (предприятием);

физлица, обратившиеся в организацию по страхованию имущества;

пенсионеры, физические лица находящихся на обслуживании банка (клиенты);

законные представители физических и юридических лиц;

больные, состоящие на диспансерном учете по соответствующим диагнозам, медицинский персонал;

граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, пособия, доплаты к пенсии, ежемесячные денежные выплаты, компенсации и иные выплаты;

лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом, законные представители физических и юридических лиц.

Для сотрудников, работающих по договору, можно использовать формулировку «физические лица, состоящие в иных договорных отношениях».

Категорию «члены семьи работника» указывают, если, например, в бухгалтерии хранятся справки с места учебы ребенка, копии свидетельств о рождении, свидетельств о браке. Или в отделе кадров хранятся анкеты, содержащие информацию о супругах, родителях, детях, иных родственниках работника и другие документы, содержащие персональные данные членов семьи.

Ранее Роскомнадзор уточнил, что в уведомлении не нужно путать «категории персданных» с их материальными носителями.

Научим правильно заполнять уведомления в Роскомнадзор на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Вы узнаете, что относится к персданным, как с ними безопасно работать, подавать уведомления без ошибок и отвечать на требования Роскомнадзора.

Начните учиться на онлайн-курсе уже сегодня со скидкой 74% за 14 990 3 900 руб. и защититесь от огромных штрафов за ошибки!

Купить курс

Дадим готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.