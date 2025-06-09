В уведомлении об обработке персданных нужно перечислить категории физлиц и отношения с ними – Роскомнадзор
Роскомнадзор указал на частые ошибки при заполнении поля «Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются».
Операторы персданных используют фразы «и др.», «и т. п.», «другая информация», упоминают сторонних юридических лиц – это неправильно.
«Содержание поля вытекает из [поля] “Цель обработки персональных данных”. Необходимо указывать категории физических лиц и виды отношений с ними. Под видами отношений могут пониматься трудовые, гражданско-правовые, договорные отношения, отношения в целях исполнения закона или любого другого нормативно-правового акта, регламентирующего обработку персональных данных согласно сфере деятельности юридического лица (ИП)», — указывает РКН.
Например:
физические лица — заказчики; пассажиры; налогоплательщики; работники образовательного учреждения (колледжа, техникума), учащиеся, их родители; государственные гражданские служащие; обслуживающий персонал;
лица, состоящие в трудовых отношениях с учреждением (предприятием);
физлица, обратившиеся в организацию по страхованию имущества;
пенсионеры, физические лица находящихся на обслуживании банка (клиенты);
законные представители физических и юридических лиц;
больные, состоящие на диспансерном учете по соответствующим диагнозам, медицинский персонал;
граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, пособия, доплаты к пенсии, ежемесячные денежные выплаты, компенсации и иные выплаты;
лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом, законные представители физических и юридических лиц.
Для сотрудников, работающих по договору, можно использовать формулировку «физические лица, состоящие в иных договорных отношениях».
Категорию «члены семьи работника» указывают, если, например, в бухгалтерии хранятся справки с места учебы ребенка, копии свидетельств о рождении, свидетельств о браке. Или в отделе кадров хранятся анкеты, содержащие информацию о супругах, родителях, детях, иных родственниках работника и другие документы, содержащие персональные данные членов семьи.
Ранее Роскомнадзор уточнил, что в уведомлении не нужно путать «категории персданных» с их материальными носителями.
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