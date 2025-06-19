Что включает в 2025 году отчетность в ФТС и ФНС по импортируемому товару: разъяснения эксперта

По товару, который ввезен как импорт для перепродажи в России на маркетплейсах, нужно сдать таможенную и налоговую отчетность.

Для таможенного декларирования в ФТС необходимы:

ЭЦП;

ПО КриптоПро;

информация по товару — ТН ВЭД, вес нетто, производитель, коды маркировки « Честный знак» и т. д.

Статистический отчет в ФТС сдают не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем поступления товара. Об этом напомнила на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 25-ти лет, автор курсов по ВЭД и маркетплейсам.

Иначе грозит штраф: до 100 тыс. рублей за отчет по ст. 19.7.13 КоАП.

Отчетность по импортированному товару в ФНС включает такие позиции: