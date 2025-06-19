ЦОК ОК ВЭД 19.06 Мобильный
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 Импорт

Что включает в 2025 году отчетность в ФТС и ФНС по импортируемому товару: разъяснения эксперта

По товару, который ввезен как импорт для перепродажи в России на маркетплейсах, нужно сдать таможенную и налоговую отчетность.

Для таможенного декларирования в ФТС необходимы:

  • ЭЦП;

  • ПО КриптоПро;

  • информация по товару — ТН ВЭД, вес

    нетто, производитель, коды маркировки «

    Честный знак» и т. д.

Статистический отчет в ФТС сдают не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем поступления товара. Об этом напомнила на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 25-ти лет, автор курсов по ВЭД и маркетплейсам.

Иначе грозит штраф: до 100 тыс. рублей за отчет по ст. 19.7.13 КоАП.

Отчетность по импортированному товару в ФНС включает такие позиции:

1

Декларация по косвенным налогам (форма по КНД 1151088)

2

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте товаров из стран ЕАЭС

3

Сопроводительное письмо к заявлению с приложением пакета документов

4

Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов в ФНС (форма КНД 1151056)

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