Что включает в 2025 году отчетность в ФТС и ФНС по импортируемому товару: разъяснения эксперта
Для таможенного декларирования в ФТС необходимы:
ЭЦП;
ПО КриптоПро;
информация по товару — ТН ВЭД, вес
нетто, производитель, коды маркировки «
Честный знак» и т. д.
Статистический отчет в ФТС сдают не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем поступления товара. Об этом напомнила на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 25-ти лет, автор курсов по ВЭД и маркетплейсам.
Иначе грозит штраф: до 100 тыс. рублей за отчет по ст. 19.7.13 КоАП.
Отчетность по импортированному товару в ФНС включает такие позиции:
1
Декларация по косвенным налогам (форма по КНД 1151088)
2
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте товаров из стран ЕАЭС
3
Сопроводительное письмо к заявлению с приложением пакета документов
4
Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов в ФНС (форма КНД 1151056)
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