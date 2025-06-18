Налог на прибыль можно уменьшать на разные инвестиционные вычеты, но с ограничениями

Компания может применять одновременно инвестиционный вычет и федеральный инвестиционный налоговый вычет, но к разным ОС.

Минфин разъяснил правила одновременного применения инвестиционного вычета и федерального инвествычета по налогу на прибыль (ФИНВ).

В письме от 08.04.2025 № 03-03-06/1/34740 ведомство напоминает, что в НК нет ограничений на одновременное применение инвестиционного налогового вычета и федерального инвествычета к разным объектам основных средств.

Но НК устанавливает ограничения по сумме налога на прибыль как в рамках инвестиционного вычета, так и ФИНВ.

Так, инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода может составлять не более 90% расходов на ОС. При этом налогоплательщик также может уменьшить налог на прибыль на 10% от расходов в соответствии со ст. 257 НК.

При этом сумма налога к уплате в федеральный бюджет не может быть меньше рассчитанной по ставке 5% без применения инвествычета: п. 3 ст. 286.1 НК.

Если налогоплательщик имеет право на федеральный инвествычет – сумма налога к уплате в федеральный бюджет не может быть меньше суммы, рассчитанной по ставке 3%: п. 6 ст. 286.2 НК.

Но инвествычет нельзя применять к тем объектам ОС, к которым применяется федеральный инвествычет согласно п. 3 ст. 286.2 НК.

Таким образом, если компания применяет одновременно инвестиционный налоговый вычет и федеральный к разным объектам основных средств, то по сумме налога на прибыль к уплате в федеральный бюджет применяется ограничение, предусмотренное п. 6 ст. 286.2 НК: не менее суммы, рассчитанной по ставке 2% (в 2025-2031 годах – 3%).

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