Не исключено, что маркетплейсы будут обмениваться с ФНС информацией для выявления схем дробления
Об этом напомнил на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Владислав Каминский — налоговый инженер, управляющий партнер юридической компании Kaminskiy, Ivanov & Partners.
Маркеты ведут обмен с ФНС актами приемки товара, отчетами о продажах, актами о начисленных премиях, актами об утилизации товара.
Также они будут передавать данные о полученных комиссионных вознаграждениях от комитентов, принципалов.
Не исключено, что будет передаваться информация и для выявления схем дробления бизнеса.
Спикер перечислил наиболее опасные признаки дробления:
1
Взаимозависимость: родство, сотрудники
2
Совпадение юридических адресов – особенно когда одна ИФНС!
3
Совпадение IP-адресов
4
Финансовые потоки между лицами
5
Один бренд
6
Открытая информация в интернете и соцсетях
7
Отсутствие ресурсов и расходов
Но бывают и другие виды дробления, заметил Владислав Каминский. Например:
дробление на ОСНО — с целью сохранения критериев МСП
(страховые взносы);
дробление ИП на ОСНО — для разных ставок НДФЛ;
дробление на ИП и ООО на ОСНО.
Ранее мы сообщали, что маркетплейсы рассылают продавцам уведомления о дроблении.
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