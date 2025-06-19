Не исключено, что маркетплейсы будут обмениваться с ФНС информацией для выявления схем дробления

С 2025 года законодательно урегулирован информационной обмен между ФНС и маркетплейсами.

Об этом напомнил на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Владислав Каминский — налоговый инженер, управляющий партнер юридической компании Kaminskiy, Ivanov & Partners.

Маркеты ведут обмен с ФНС актами приемки товара, отчетами о продажах, актами о начисленных премиях, актами об утилизации товара.

Также они будут передавать данные о полученных комиссионных вознаграждениях от комитентов, принципалов.

Не исключено, что будет передаваться информация и для выявления схем дробления бизнеса.

Спикер перечислил наиболее опасные признаки дробления:

1 Взаимозависимость: родство, сотрудники 2 Совпадение юридических адресов – особенно когда одна ИФНС! 3 Совпадение IP-адресов 4 Финансовые потоки между лицами 5 Один бренд 6 Открытая информация в интернете и соцсетях 7 Отсутствие ресурсов и расходов

Но бывают и другие виды дробления, заметил Владислав Каминский. Например:

дробление на ОСНО — с целью сохранения критериев МСП (страховые взносы);

дробление ИП на ОСНО — для разных ставок НДФЛ;

дробление на ИП и ООО на ОСНО.

Ранее мы сообщали, что маркетплейсы рассылают продавцам уведомления о дроблении.