Маркетплейсы рассылают продавцам уведомления о дроблении

Такие письма не обладают обязательной юридической силой, но отправлены в рамках пилотного проекта между ФНС и интернет-площадками.

Маркетплейсы отправляют своим продавцам письма о дроблении бизнеса. Предпринимателям рекомендуют отправить пояснения в ФНС через интернет-площадки и уточнить декларации.

Об этом сообщают «Ведомости».

Такие уведомления – это не официальные требования налоговой, они не обладают обязательной юридической силой, считают юристы.

В письмах говорится, что признаки дробления бизнеса могут свидетельствовать о риске неуплаты (неполной уплаты) НДС и налога на прибыль организаций в бюджет за первый квартал 2025 года. Продавец должен в течение 10 рабочих дней дать площадке письменные пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления», говорится в письме.

Пояснения собираются пересылать в налоговую. Также от продавцов требуют уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за первый квартал «с отражением совокупной выручки всей группы и применением соответствующей ставки НДС». Какие именно продавцы составляют «единую группу» с получателем сообщения – в письме не указано.

Уведомления разосланы в рамках пилотного проекта информационного обмена между ФНС и площадками электронной торговли. Маркетплейсы выявляют факторы риска среди продавцов и обмениваются результатами с ФНС, но не принимают решений о наличии налоговых нарушений. Список продавцов, которым нужно отправить письмо, предоставила площадкам ФНС, но такое сообщение не означает установленного факта дробления, пояснил представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП).

В ФНС прокомментировали, что такие письма не возлагают на налогоплательщиков обязанности, не предусмотренные законодательством, и не приводят к применению санкций.