💻 Депутат предлагает ввести перерывы для работающих за компьютером

Сейчас работодатели не обязаны предоставлять работникам такие перерывы. Обязанность предлагается ввести на законодательном уровне.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагает законодательно обязать работодателей давать технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером.

Такое обращение она направила в Минтруд.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах <...> периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», — говорится в обращении.

Сейчас по закону работодатели не обязаны предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.

Также в документе Светлана Бессараб напоминает о широком использовании ПК на разных работах, профессиях, должностях и о росте количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата.