💻 Депутат предлагает ввести перерывы для работающих за компьютером
Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагает законодательно обязать работодателей давать технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером.
Такое обращение она направила в Минтруд.
«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах <...> периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», — говорится в обращении.
Сейчас по закону работодатели не обязаны предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.
Также в документе Светлана Бессараб напоминает о широком использовании ПК на разных работах, профессиях, должностях и о росте количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата.
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