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Эксперт сравнила инструменты ИИ для бухгалтера и что они реально умеют: таблица

Такие AL как DeepSeek, YandexGPT, ChatGPT (TenChat) бухгалтерам следует воспринимать не как свою замену, а как помощь коллеги в работе.
Эксперт сравнила инструменты ИИ для бухгалтера и что они реально умеют: таблица

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — привела обзор ключевых платформ на базе искусственного интеллекта.

Параметр

Deepseek

Yandex GPT

Чат gpt (ChatGPT) в TenChat

Бесплатный доступ

есть

есть

есть

Работа с текстами

отлично

рерайт хороший

рерайт, информация по РФ не достоверная

Работа с документами

да, хорошо анализирует

только в платной версии, дорого

нет

Число запросов в час

До 30

5-10

Нет

Лимиты запросов

Нет ограничений по промтпу (текстовый запрос для нейросети)

До 1 500 знаков вместе с ответом

До 1 800 знаков вместе с ответом

Эксперт подытожила, что нет лучшего инструмента, а есть подходящий под задачу. И часто это — их комбинация.

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