Эксперт сравнила инструменты ИИ для бухгалтера и что они реально умеют: таблица

Такие AL как DeepSeek, YandexGPT, ChatGPT (TenChat) бухгалтерам следует воспринимать не как свою замену, а как помощь коллеги в работе.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — привела обзор ключевых платформ на базе искусственного интеллекта.

Параметр Deepseek Yandex GPT Чат gpt (ChatGPT) в TenChat Бесплатный доступ есть есть есть Работа с текстами отлично рерайт хороший рерайт, информация по РФ не достоверная Работа с документами да, хорошо анализирует только в платной версии, дорого нет Число запросов в час До 30 5-10 Нет Лимиты запросов Нет ограничений по промтпу (текстовый запрос для нейросети) До 1 500 знаков вместе с ответом До 1 800 знаков вместе с ответом

Эксперт подытожила, что нет лучшего инструмента, а есть подходящий под задачу. И часто это — их комбинация.