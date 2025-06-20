Эксперт сравнила инструменты ИИ для бухгалтера и что они реально умеют: таблица
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — привела обзор ключевых платформ на базе искусственного интеллекта.
Параметр
Deepseek
Yandex GPT
Чат gpt (ChatGPT) в TenChat
Бесплатный доступ
есть
есть
есть
Работа с текстами
отлично
рерайт хороший
рерайт, информация по РФ не достоверная
Работа с документами
да, хорошо анализирует
только в платной версии, дорого
нет
Число запросов в час
До 30
5-10
Нет
Лимиты запросов
Нет ограничений по промтпу (текстовый запрос для нейросети)
До 1 500 знаков вместе с ответом
До 1 800 знаков вместе с ответом
Эксперт подытожила, что нет лучшего инструмента, а есть подходящий под задачу. И часто это — их комбинация.
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