Закон о защите русского языка одобрил Совфед
18 июня 2025 года Совет Федерации одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. Теперь информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — должны быть на русском языке.
Перевод на другие языки возможен – при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Кроме этого, вносятся изменения в закон о защите прав потребителей и Градостроительный кодекс: называть иностранными словами ЖК и кварталы запретят.
Также уточнили использование русского языка в СМИ: следует исключить лексические ошибки и нецензурные выражения.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а отдельные положения — с 1 марта 2026 года.
Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов.
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