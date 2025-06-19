Закон о защите русского языка одобрил Совфед

Вывески, реклама и указатели теперь должны быть на русском языке. Также нельзя давать иностранные названия жилым комплексам и микрорайонам.

18 июня 2025 года Совет Федерации одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. Теперь информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — должны быть на русском языке.

Перевод на другие языки возможен – при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.

Кроме этого, вносятся изменения в закон о защите прав потребителей и Градостроительный кодекс: называть иностранными словами ЖК и кварталы запретят.

Также уточнили использование русского языка в СМИ: следует исключить лексические ошибки и нецензурные выражения.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а отдельные положения — с 1 марта 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов.