🔤 Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов

17 июня 2025 года сразу во втором и третьем чтении принят депутатский законопроект о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов в публичном пространстве.

Речь в законе идет об использовании англицизмов на вывесках и надписях, в информации об акциях, скидках и распродажах, рекламе, названия жилых комплексов.

Комитет ГД приводит слова Президента на недавнем Совете по культуре и искусству: «в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов».

В ходе работы над поправками депутаты еще раз зафиксировали, что названия строящихся жилых комплексов должны быть только на основе кириллицы.

Отмечено, что закрепленные в законе нормы повлияют на то, «как будет развиваться государственный язык в будущем, на формирование в России национально ориентированной среды, сохранение ценностей, культуры, укрепление Русского мира».

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы — с 1 марта 2026 года.

Ранее мы сообщали, что русский язык станет обязателен в коммерческих обозначениях, а в названиях компаний и брендов — нет.