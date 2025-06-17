🔤 Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов
Речь в законе идет об использовании англицизмов на вывесках и надписях, в информации об акциях, скидках и распродажах, рекламе, названия жилых комплексов.
Комитет ГД приводит слова Президента на недавнем Совете по культуре и искусству: «в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов».
В ходе работы над поправками депутаты еще раз зафиксировали, что названия строящихся жилых комплексов должны быть только на основе кириллицы.
Отмечено, что закрепленные в законе нормы повлияют на то, «как будет развиваться государственный язык в будущем, на формирование в России национально ориентированной среды, сохранение ценностей, культуры, укрепление Русского мира».
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы — с 1 марта 2026 года.
Ранее мы сообщали, что русский язык станет обязателен в коммерческих обозначениях, а в названиях компаний и брендов — нет.
Комментарии3
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Тогда и новомодный месседжер Мах(лат) переименовывать придётся, чтобы недопонимания не возникло.
-- Абрам, я тебе кое в чем должна признаться, я вчера дала маху.
— Сара, ты мать наших детей, мы столько лет вместе! И ты дала какому-то там Маху! Как ты могла?
— Да нет, Абрам, ты не так понял. Я в том смысле, что потеряла кошелек с деньгами.
— Ох, Сара, лучше бы ты дала Маху.
К примеру, в 32 Маха.