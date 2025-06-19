МСП смогут получить компенсацию за размещение ценных бумаг

Заявки на возмещение будут принимать с 1 июля по 1 августа 2025 года. Объем привлеченного финансирования за три года составит порядка 50 млрд рублей.

С 1 июля 2025 года Минэкономразвития начнет принимать заявки на возмещение затрат МСП по размещению ценных бумаг. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал министр экономразвития Максим Решетников.

Отбирать получателей субсидии будут до 1 августа, результаты разместят на сайте министерства не позднее 1 сентября.

«Это совместная с Банком России программа поддержки, объем привлеченного финансирования за три года составит порядка 50 млрд рублей. Программа прежде всего ориентирована на предприятия из реального сектора экономики, так как они показывают наибольший мультипликативный эффект. Для них это возможность повысить свою доходность без увеличения долговой нагрузки, а также ликвидность бизнеса», — пояснил Решетников.

За счет субсидии можно компенсировать затраты в 2025–2030 годах на уплату вознаграждения:

по договорам об организации размещения и/или размещении выпуска акций или облигаций;

по договору об осуществлении рейтинговых действий (в случае присвоения получателю субсидии или выпуска облигаций кредитного рейтинга);

по договору на привлечение инвестиций;

за услуги регистратора по договору о регистрации решения о выпуске акций;

по договору на аудиторские или юридические услуги.

Субсидию смогут получить: ИП и компании , включенные в реестр субъектов МСП на дату подачи заявки из приоритетных отраслей экономики;

малые технологическихе компаний , внесенных в реестр МТК;

субъекты креативных индустрий.

Годовая выручка получателей не может быть больше 2 млрд рублей.

Документы будут принимать на портале предоставления мер финансовой господдержки.