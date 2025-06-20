Бухгалтеру в процессе развития своей бухгалтерской практики помогает «мышление предпринимателя»
Качество
Что включает
Пример
Задание для себя
Креативность
Решение стандартных проблем нестандартным способом.
Навык искать варианты.
Неадекватный клиент:
Выберите один вопрос, по которому не нравятся варианты решения. И посмотрите, а как еще его можно решить.
Действия
Предприниматель не просто думает, он делает. Он не просто думает «надо рискнуть», он рискует и пробует.
Он не просто проходит обучение, а внедряет новые инструменты.
Новый подход к выбору клиентов и их сопровождению
Посмотрите из последних обучений, что вам сейчас поможет получить ощутимый результат и поставьте в план это внедрить
Про эти качества бухгалтера на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Ирина Морозова — предприниматель, бизнес-психолог, 13 лет управленческого опыта, разработала систему найма сотрудников в бухгалтерский бизнес, которую используют более 390 бухгалтеров-аутсорсеров.
Начать дискуссию