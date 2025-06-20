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 Бизнес-психология

Бухгалтеру в процессе развития своей бухгалтерской практики помогает «мышление предпринимателя»

Каждому бухгалтеру-аутсорсеру (фрилансеру) нужны три важных качества: стрессоустойчивость, креативность и готовность к реальным действиям.

Качество

Что включает

Пример

Задание для себя

Креативность

Решение стандартных проблем нестандартным способом.

Навык искать варианты.

Неадекватный клиент:

  1. Продолжать работать.

  2. Расторгнуть договор.

Выберите один вопрос, по которому не нравятся варианты решения. И посмотрите, а как еще его можно решить.

Действия

Предприниматель не просто думает, он делает. Он не просто думает «надо рискнуть», он рискует и пробует.

Он не просто проходит обучение, а внедряет новые инструменты.

Новый подход к выбору клиентов и их сопровождению

Посмотрите из последних обучений, что вам сейчас поможет получить ощутимый результат и поставьте в план это внедрить

Про эти качества бухгалтера на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Ирина Морозова — предприниматель, бизнес-психолог, 13 лет управленческого опыта, разработала систему найма сотрудников в бухгалтерский бизнес, которую используют более 390 бухгалтеров-аутсорсеров.

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