Топ-5 проблем с первичкой по исполнителям на НПД и как их решить

Риск: человек «похож на работника» по нашим внутренним критериям

2

Рискованные, скачанные с интернета, бездумно заполненные, неподписанные документы. Формулировки должностей и обязанностей вместо услуг и результатов.

Не начинать работы и задачи, не давать данные и не открывать базы без подписанных и выверенных документов: договор, техзадание, перечень услуг