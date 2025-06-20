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 Самозанятые

Топ-5 проблем с первичкой по исполнителям на НПД и как их решить

В адрес самозанятого лучше не проводить оплату, если по прежним услугам/работам нет полного комплекта подписанных документов от него.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров Лина Залевская рассказала про опыт своего агентства по решению проблем с первичкой от самозанятых.

Проблема

Решение

Результат

1

Риск: человек «похож на работника» по нашим внутренним критериям

Первичная оценка рисков по каждому конкретному исполнителю и сообщение собственнику (рекомендации)

Исполнитель «похож» на мелкого предпринимателя

2

Рискованные, скачанные с интернета, бездумно заполненные, неподписанные документы.

Формулировки должностей и обязанностей вместо услуг и результатов.

Не начинать работы и задачи, не давать данные и не открывать базы без подписанных и выверенных документов: договор, техзадание, перечень услуг

Понятные услуги: абонентка, разовые и пр.

3

Нет актов либо в них не читается услуга, нет чеков

Не выплачивать следующий платеж, если по прежним работам нет полного комплекта

Комплект документов по каждому платежу

4

Документы «где-то»: в чатах, в коробке в офисе, на почте, негде взять и прийти на комиссию «уже завтра»

  • Организовать системное облачное хранение, т. к. 1С полностью не закрывает потребность тотального контроля за участком.

  • Назначить ответственного.

Любой комплект по требованию можно скачать и передать за 10 минут.

5

Старые периоды «до нас» — что делать?

Восстанавливаем. Ищем исполнителей, применяем мотивирующие меры, подписываем, систематизируем.

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