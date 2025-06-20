Топ-5 проблем с первичкой по исполнителям на НПД и как их решить
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров Лина Залевская рассказала про опыт своего агентства по решению проблем с первичкой от самозанятых.
№
Проблема
Решение
Результат
1
Риск: человек «похож на работника» по нашим внутренним критериям
Первичная оценка рисков по каждому конкретному исполнителю и сообщение собственнику (рекомендации)
Исполнитель «похож» на мелкого предпринимателя
2
Рискованные, скачанные с интернета, бездумно заполненные, неподписанные документы.
Формулировки должностей и обязанностей вместо услуг и результатов.
Не начинать работы и задачи, не давать данные и не открывать базы без подписанных и выверенных документов: договор, техзадание, перечень услуг
Понятные услуги: абонентка, разовые и пр.
3
Нет актов либо в них не читается услуга, нет чеков
Не выплачивать следующий платеж, если по прежним работам нет полного комплекта
Комплект документов по каждому платежу
4
Документы «где-то»: в чатах, в коробке в офисе, на почте, негде взять и прийти на комиссию «уже завтра»
Любой комплект по требованию можно скачать и передать за 10 минут.
5
Старые периоды «до нас» — что делать?
Восстанавливаем. Ищем исполнителей, применяем мотивирующие меры, подписываем, систематизируем.
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