Курсовые разницы учитывают по мере списания/погашения задолженности

Как учитывать в целях налога на прибыль доходы и расходы с курсовых разниц, начисленных по требованиям и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, разъяснил Минфин в письме от 03.06.2025 № 03-03-06/1/54851.

Вид курсовой разницы Порядок налогового учета Положительная курсовая разница по требованиям и обязательствам в инвалюте Компании учитывают во внереализационных доходах по мере списания дебиторской задолженности по этим требованиям и обязательствам Отрицательная курсовая разница Учитывают во внереализационных расходах по такому же принципу

После списания или погашения долга по прекращенным и исполненным требованиям (обязательствам) в инвалюте курсовые разницы больше не начисляют.

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