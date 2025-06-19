В Национальной системе платежных карт блокируют переводы на токенизированные карты

К одной пластиковой карте можно сформировать несколько виртуальных токенов. Переводы на такие карты блокируют в течение 48 часов.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) запустили сервис по заморозке платежей на токенизированные карты. Это делается для борьбы с мошенниками. К сервису подключилось уже более 20 банков, сказал на ПМЭФ-2025 гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Система успешно работает — мы получаем позитивную обратную связь от участников и банков, что двое суток во многих случаях действительно достаточно для того, чтобы человек осознал, что происходит, и не позволил мошенникам себя обмануть, — заявил «Известиям» Дубынин.

Речь идет о токенах, которые формируются в банковском приложении или в специальной утилите (например, Mir Pay). Они хранятся на мобильном устройстве, на котором были выпущены. К одной пластиковой карте можно создать несколько токенов на разных устройствах. Сервис блокирует переводы на такие карты в первые 48 часов после открытия.

Дубынин считает, что нужно и дальше смотреть, как меняется поведение мошенников. Это нельзя назвать полной победой в борьбе с аферистами, но это хороший шаг. Главная задача – быть впереди мошенников, считает глава НСПК.