ИП на УСН с двумя видами льготной деятельности имеет право на налоговые каникулы по совокупной доле доходов

ИП на УСН вправе уйти на налоговые каникулы, если доходы от деятельности, облагаемой по ставке 0%, составляют не менее 70% от всех доходов за налоговый период. Но как быть, если льготных видов деятельности больше одного?

Ситуация: у ИП на УСН два вида деятельности попадают под применение налоговых каникул в своем регионе — сельское хозяйство и обрабатывающее производство. При этом доли доходов от каждого вида деятельности составляют 40 и 60% соответственно.

По нормам НК (ч. 4 п. 4 ст. 346.20) ИП вправе применять ставку 0%, если по итогам налогового периода доля доходов от реализации при осуществлении льготного вида деятельности в общем объеме доходов не менее 70 процентов.

Может ли в данной ситуации ИП претендовать на налоговые каникулы?

На этот вопрос ответила Федорова Галина Владимировна – главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю, на вебинаре, который прошел 19 июня. На нем присутствовал представитель «Клерка».

Ответ: Да, в этом случае возможно применения ставки 0%, так как критерий по доле доходов установлен для одного вида деятельности. Можно вести несколько видов деятельности, которые попадают под льготу. Необходимо, чтобы в совокупности доля доходов по льготным видам деятельности составляла не меньше 70% в общем объеме доходов.