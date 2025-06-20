Есть шесть основных способов продвижения бухгалтерских услуг
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса Елена Шедис рассказала, что есть 6 основных способов продвижения бухгалтерских услуг:
Авито.
Партнерки.
Яндекс услуги.
Соцсети.
Сайт с личным оффером.
Личный бренд и выступления.
Способ продвижения
Как работает
Авито
Разместите резюме на авито и hh.ru.
Партнерка
Это:
Каждые полгода важно звонить и напоминать о себе.
Яндекс Директ
Есть особенности:
Личный сайт
Это 80% ваших продаж, утверждает Елена Шедис.
Сделайте «живой» офер – не скупитесь.
Принцип: ниша– маркетплейс – анализ товарного учета.
Можно указать: оставь заявку на сайте – получишь ваучер на 5 тыс.
Все новости спикер советует публиковать на сайте. Оттуда их легко репостить в сеть.
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