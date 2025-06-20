Есть шесть основных способов продвижения бухгалтерских услуг

При продвижении бухгалтером своих услуг лучше одновременно задействовать сразу несколько каналов продвижения.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса Елена Шедис рассказала, что есть 6 основных способов продвижения бухгалтерских услуг:

Авито. Партнерки. Яндекс услуги. Соцсети. Сайт с личным оффером. Личный бренд и выступления.

Способ продвижения Как работает Авито Регистрация аккаунта (физлицо/юрлицо). Рабочая фотография (не жалейте фото, штук 10 «деловых» + дипломы). Цена (не опускайте сильно цену). Заголовок – тестирование (содержит «Бухгалтер»/решает боль клиента/определяет целевую аудиторию). Пример: бухгалтер для WB. Текст от вас. Не пишите, что я сдаете отчетность вовремя – это ваша работа. Хештеги (с ошибками). Разместите резюме на авито и hh.ru. Партнерка Это: менеджеры банков;

юристы;

дизайнеры;

бизнес-тренеры;

бухгалтеры;

рекламщики;

программисты;

и другие. Каждые полгода важно звонить и напоминать о себе. Яндекс Директ Есть особенности: самостоятельно сложно настроить;

требует бюджета;

не во всех регионах показывает результат. Личный сайт Это 80% ваших продаж, утверждает Елена Шедис. Сделайте «живой» офер – не скупитесь. Принцип: ниша– маркетплейс – анализ товарного учета. Можно указать: оставь заявку на сайте – получишь ваучер на 5 тыс.

Все новости спикер советует публиковать на сайте. Оттуда их легко репостить в сеть.