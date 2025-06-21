Выгорание сотрудников стало фактором успеха бизнеса
90% российских работодателей считают выгорание важным фактором влияния на успех их бизнеса. Лишь 20% компаний считают выгорание проблемой зумеров.
Наиболее актуальна эта проблема для компаний со штатом от 1 000 человек – 95% таких работодателей фиксируют влияние психоэмоциональной обстановки в коллективе на бизнес-показатели. Наименьшую актуальность отмечают компании со штатом до 100 сотрудников и со штатом 501-1 000 – по 87%.
Это результаты опроса ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD и hh.ru, пресс-релиз есть у «Клерка».
Основные причины выгорания:
слишком большой объем работы и недостаточное выделение ресурсов — 66%;
токсичная атмосфера в коллективе — 58%;
задачи, не совпадающие с интересами сотрудника и отсутствие возможности в компании учитывать личные запросы каждого — 52%;
рутинные задачи и отсутствие творческого компонента — 43%.
Больше всего выгорают HR (50%), продажи (44%), административные отделы (22%) и финансы (20%).
46% компаний видят снижение продаж как результат выгорания команды.
Хотя все видят выгорание как важный фактор успеха бизнеса, меры по борьбе с ним предпринимает меньше половины опрошенных компаний — всего 45%.
«Выгорание от необычного термина за последние несколько лет стало одним из важнейших факторов успеха бизнеса. Сегодня лишь 13% работодателей считают выгорание команд надуманной проблемой и оправданием сотрудников, которые не знают, чего хотят в карьерном плане. Эта проблема актуальна для всех категорий специалистов, как миллениалов, так и зумеров. Вопреки мнению о том, что молодые специалисты чаще и быстрее испытывают выгорание, лишь 20% компаний отмечают пагубное влияние нового тренда на новое поколение Z», – отмечает Магомед-Амин Идилов, основатель Via MD.
Наибольшее влияние выгорания сотрудников российские работодатели отмечают на ухудшение обстановки в коллективе и рост текучки (77% компаний), рост числа ошибок и сбоев в рабочих процессах (59%), срыв сроков выполнения проектов (48%), снижение показателей отдела продаж (46%).
Среди тех компаний, которые работают с ментальным здоровьем коллектива:
26% — стараются улучшить психоэмоциональное здоровье команды с помощью корпоративных выездов с активностями для ментального здоровья;
15% — устраивают командные спортивные мероприятия;
11% — дают дополнительные дни к отпуску и выходные.
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