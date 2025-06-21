Выгорание сотрудников стало фактором успеха бизнеса

Ментальное здоровье сотрудников и учет выгорания важны как критические факторы успешности бизнеса. 90% компаний видят влияние выгорания на бизнес, но работают с ментальным здоровьем сотрудников меньше половины.

90% российских работодателей считают выгорание важным фактором влияния на успех их бизнеса. Лишь 20% компаний считают выгорание проблемой зумеров.

Наиболее актуальна эта проблема для компаний со штатом от 1 000 человек – 95% таких работодателей фиксируют влияние психоэмоциональной обстановки в коллективе на бизнес-показатели. Наименьшую актуальность отмечают компании со штатом до 100 сотрудников и со штатом 501-1 000 – по 87%.

Это результаты опроса ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD и hh.ru, пресс-релиз есть у «Клерка».

Основные причины выгорания:

слишком большой объем работы и недостаточное выделение ресурсов — 66%;

токсичная атмосфера в коллективе — 58%;

задачи, не совпадающие с интересами сотрудника и отсутствие возможности в компании учитывать личные запросы каждого — 52%;

рутинные задачи и отсутствие творческого компонента — 43%.

Больше всего выгорают HR (50%), продажи (44%), административные отделы (22%) и финансы (20%).

46% компаний видят снижение продаж как результат выгорания команды.

Хотя все видят выгорание как важный фактор успеха бизнеса, меры по борьбе с ним предпринимает меньше половины опрошенных компаний — всего 45%.

«Выгорание от необычного термина за последние несколько лет стало одним из важнейших факторов успеха бизнеса. Сегодня лишь 13% работодателей считают выгорание команд надуманной проблемой и оправданием сотрудников, которые не знают, чего хотят в карьерном плане. Эта проблема актуальна для всех категорий специалистов, как миллениалов, так и зумеров. Вопреки мнению о том, что молодые специалисты чаще и быстрее испытывают выгорание, лишь 20% компаний отмечают пагубное влияние нового тренда на новое поколение Z», – отмечает Магомед-Амин Идилов, основатель Via MD.

Наибольшее влияние выгорания сотрудников российские работодатели отмечают на ухудшение обстановки в коллективе и рост текучки (77% компаний), рост числа ошибок и сбоев в рабочих процессах (59%), срыв сроков выполнения проектов (48%), снижение показателей отдела продаж (46%).

Среди тех компаний, которые работают с ментальным здоровьем коллектива: