Большинство крупных банков понизили ставки по вкладам после 6 июня 2025

85% банков первой двадцатки снизили доходность вкладов вслед за снижением ЦБ ключевой ставки с 21 до 20%.

Доходность вкладов снизилась в 16 банках из топ-20. Об этом говорят данные индекса вкладов маркетплейса Финуслуги по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Шаг снижения за этот период в банках был достаточно широким — от 0,20 до 3,25 п.п.

Одновременно в одном из банков была разнонаправленная динамика: рост на 0,5 п.п. по трехмесячному вкладу и снижение на 1,5-2,3 п.п. по вкладам до года включительно.

В трех банках из 20 ставки не менялись.

В итоге действий банков средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 упала на 0,66 п.п. до 18,92%, по полугодовым и годовым снизилась на 0,98 п.п. и 1,06 п.п. соответственно до 18,22% и 17,45%.

Ставка по трехмесячным вкладам опустилась ниже 19% впервые с конца октября 2024 года.

В настоящее время vаксимальная ставка по вкладу без специальных условий на 3 месяца среди топ-20 составляет 20,5%, по полугодовому и годовому вкладу — 20%. Минимальные ставки на те же сроки составляют 14,68%-17,20%.