ФНС: обособленное подразделение можно открыть по адресу земельного участка

В сведениях об адресе такой обособки пишут номер участка.

Обособленное подразделение российской организации можно создать по адресу земельного участка, уточнила ФНС в своем сервисе часто задаваемых вопросов.

Согласно ст. 11 НК, обособкой считается любое территориально обособленное от компании подразделение, где оборудованы стационарные рабочие места.

Вот, как заполнить «Сообщении о создании на территории РФ обособленных подразделений российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях» (форма № С-09-3-1):

Пункт Как заполнить Земельный участок В поле «номер» — номер земельного участка Здание/сооружение Не заполняется Помещение в пределах здания, сооружения Не заполняется Помещение в пределах квартиры Не заполняется

Порядок заполнения формы утвержден приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@.

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