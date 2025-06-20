ФНС: обособленное подразделение можно открыть по адресу земельного участка
Обособленное подразделение российской организации можно создать по адресу земельного участка, уточнила ФНС в своем сервисе часто задаваемых вопросов.
Согласно ст. 11 НК, обособкой считается любое территориально обособленное от компании подразделение, где оборудованы стационарные рабочие места.
Вот, как заполнить «Сообщении о создании на территории РФ обособленных подразделений российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях» (форма № С-09-3-1):
Пункт
Как заполнить
Земельный участок
В поле «номер» — номер земельного участка
Здание/сооружение
Не заполняется
Помещение в пределах здания, сооружения
Не заполняется
Помещение в пределах квартиры
Не заполняется
Порядок заполнения формы утвержден приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@.
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